Ein Jahr später: Lidl in Königslutter ist eröffnet

Der Andrang zur Eröffnung des neuen Lidl-Marktes in Königslutter war am Donnerstag groß. Für die Kunden gab es zahlreiche Sonderaktionen. Im Eingangsbereich konnten sie am Glücksrad drehen, der Kaffeeautomat war den ganzen Tag freigeschaltet, und Bürgermeister Alexander Hoppe kassierte eine Zeit lang für den guten Zweck. In diesem Fall war es der Förderverein der Rudolf-Dießel-Schule. Zusammen mit den Ratspolitikern war er bereits...