A2-Unfall bei Helmstedt: Sechs Verletzte – Verursacher flüchtet

In der Nacht zum Mittwoch hat es auf der A2 bei Helmstedt gekracht. Zwei Autos wurden abgeschleppt.

Helmstedt. Am Dienstagabend hat es auf der A2 bei Helmstedt gekracht. Zwei Pkw und zwei Lkw waren in den Unfall verwickelt. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Bei einem Unfall auf der A2 sind am späten Dienstagabend bei Helmstedt sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen auf Nachfrage erklärt, flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Zwei Pkw und zwei Lkw waren an dem Unfall beteiligt.

A2-Unfall: Sattelschlepper löst Kettenreaktion aus

Laut Polizei touchierte ein Sattelschlepper gegen 23.12 Uhr zwischen Helmstedt-Zentrum und Helmstedt-Ost einen neben sich fahrenden Pkw. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle, krachte in das Heck eines vor ihm fahrenden Autos aus Polen. Der polnische Pkw fuhr anschließend auf einen Lkw auf.

Sechs Verletzte kamen ins Krankenhaus

Der Laster, der die Kettenreaktion auslöste, fuhr weiter. Es sei lediglich bekannt, so die Polizei, dass es sich um einen Sattelschlepper mit Anhänger handele. „Wir kennen das Kennzeichen nicht und haben auch keinen anderen Anhaltspunkt“, sagte eine Polizeisprecherin. Eingeklemmt war laut Feuerwehr niemand. Der Rettungsdienst brachte sechs Menschen mit leichten Verletzungen zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Ein Abschleppunternehmen brachte die Autos von der Fahrbahn. Die Strecke war in Fahrtrichtung Berlin zeitweise gesperrt. feu