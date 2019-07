Esbeck feiert drei Tage Kirschweinfest mit Musik und Show

Das 11. Kirschweinfest wird in Esbeck von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Juli, gefeiert. Waldfrieden-Inhaber Kay und Martin Rhode als Gastgeber haben dafür wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. „Von Pop, Rock bis Blasmusik bietet es für alle Generationen und jeden Musikgeschmack etwas“, freut sich Martin Rhode auf das sommerliche Festwochenende am Elmrand.

Spaßaktionen wie Kinderschminken und ein Karussell fehlen beim Kirschweinfest natürlich auch nicht, so dass auch einem Ausflug mit der ganzen Familie nichts entgegensteht.

Auf das heiße Sommerwetter haben sich die beiden Esbecker Gastronomen bestens eingestellt: „Wir haben natürlich palettenweise Wasser und andere Getränke im Vorrat. Beim Zelt offnen wir die Außenwände, um die Temperatur zu regulieren“, erklärt Rhode.

Auf der großen Bühne im Festzelt werden an allen Tagen Live-Musik und Show-Einlagen für Unterhaltung sorgen. Eröffnet wird das Fest am Freitag um 18.30 Uhr von den Gastgebern. Im Anschluss werden gegen 20 Uhr Biba und die Butzemänner die Bühne stürmen.

Die Party-Show-Band hat Songs von den 50er Jahren bis zu aktuellen Chart-Titeln im Repertoire und überrascht das Publikum gern mit witzigen Showeinlagen zum Hinschauen und Mitmachen. Mit frechen Sprüchen und spontaner Satire ist dabei immer zu rechnen. Getränkestände, Büffet und Grillstand garantieren, dass es den Gästen auch kulinarisch an nichts fehlen wird.

Helga und Band werden das Programm am Samstag von 14 bis 18 Uhr fortsetzen. Der Verein Made for Kids aus Oschersleben, der sich für in Not geratene Kinder, Jugendliche und deren Familien engagiert und sich dem Kampf gegen den Krebs verschrieben hat, übernimmt ab 15 Uhr die Kinderanimation.

Die Kindertanzgruppe „Los Niños“ des TC Schöningen wird ihr Können von 16 Uhr an unter Beweis stellen, um 18.30 Uhr steht dann ein Tanzauftritt der Jazz- und Modern-Dance-Formation „Les Uniques“ des Sportvereins Esbeck auf dem Programm.

Die Partyband Cover Piraten aus Hamburg entert schließlich ab 20 Uhr die Bühne. Ihre musikalische Spanne reicht vom Besten aus Rock und Pop über die Hits der Neuen Deutschen Welle bis hin zu den Top-Chartstürmern der letzten 30 Jahre – von AC/DC bis zu Wolfgang Petry sollen an diesem Abend keine Wünsche offenbleiben.

Den letzten Tag des Esbecker Kirschweinfestes eröffnet der Sonntagsbrunch von 10 bis 12 Uhr mit Live-Musik von den Musikern des Musikexpress Barby. Deutscher Schlager, Rock und Pop der 70er und 80er Jahre sind deren Spezialität. „Karten für das Schlemmerfrühstück à la Waldfrieden sind noch erhältlich“, versichert Wirt Martin Rhode.

Das lustige Markttreiben rund um den Waldfrieden beginnt am Sonntag um 12 Uhr, die Elbstadtmusikanten XXL aus Magdeburg werden dazu mit traditioneller böhmischer und deutscher Blasmusik von 14 bis 17 Uhr das Publikum zum Schunkeln bringen.