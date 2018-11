Waldelefant ist an den Schöninger Elmrand zurückgekehrt

Nach rund 300.000 Jahren ist er nach Schöningen zurückgekehrt: der Waldelefant. Donnerstagnachmittag enthüllte die Stiftung Fux am Elmhaus in Schöningen eine lebensgroße Rekonstruktion des Giganten, der während der letzten Warmzeiten der Altsteinzeit auch in der Region um den Elm lebte. Knochenfunde und ein fast zwei Meter langer Stoßzahn des Eurasischen Waldelefanten waren 2015 in der archäologischen Grabungsstelle des Schöninger...