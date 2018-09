100 Sammler räumten in Velpke den Müll weg

Einmal im Jahr gehen Menschen in der Samtgemeinde Velpke auf Müllsuche, und das schon seit 25 Jahren. Am Samstag war es wieder so weit. An die 100 kleinen und großen Helfer aus Vereinen und Verbänden sowie private Gruppen zogen durch die Umgebung ihres jeweiligen Wohn- und Lebensumfeldes, um...