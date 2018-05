Emmerstedt darf Mehrzweckhaus bauen

Die Finanzierung steht, das neue Mehrzweckhaus im Helmstedter Ortsteil Emmerstedt kann und darf nun gebaut werden. „Unser Zuschussantrag wurde bewilligt“, informierte der städtische Geschäftsbereichsleiter Thomas Bode am Mittwoch den Emmerstedter Ortsrat. Das am Schützenplatz stehende Gebäude, in dem der große Mehrzweckraum und die Ortsfeuerwehr samt Fuhrpark untergebracht sind, genügt nicht mehr den...