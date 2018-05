Klassentreffen nach 60 Jahren – auch ein Stück Stadtgeschichte

Helmstedt. In regelmäßigen Abständen treffen sich diese ehemaligen Schüler der Mittelschule in Helmstedt, um sich an ein sehr wichtiges Datum in ihrem Lebenslauf zu erinnern: die Entlassung aus ihrer Schulzeit in der 10. Klasse. Das im Jahr 1958 im Juleum überreichte Abschlusszeugnis galt vor 60 Jahren als Startschuss für ganz unterschiedliche Laufbahnen: Aus ihnen wurden zum Beispiel Pfarrer, Bankkaufleute, Kriminalbeamte oder auch Politiker im Landtag.

Friedhelm Klein, pensionierter Theologe aus Celle, absolvierte seine Schulzeit gemeinsam mit knapp 60 weiteren Mädchen und Jungen in Helmstedt. Der Blick zurück ist auch ein Stück Helmstedter Stadtgeschichte. Das nun beim Jubiläumstreffen verteilte Liedblatt zeugt von der Aufbruchstimmung und dem „Gründungsmythos“, wie Klein es beschreibt: „Im April 1952 haben wir als Mittelschüler in der Schule Ostendorf begonnen. Danach waren wir als Wanderklassen unterwegs in der Stadt – bis hinauf zum Waisenhaus an der Walbecker Straße.

Ich erinnere mich mit Stolz an den Physiksaal. Eine Turnhalle hatten wir dort auch.“ Friedhelm Klein, Organisator des Jubiläum-Klassentreffens.

Mit großer Freude sind wir zu guter Letzt in ,unser Juleum’ ins Gebäude an der Amtsgasse eingezogen. Ich erinnere mich mit Stolz an die Einrichtung eines Physiksaales (Lehrer Wilhelm Schenke). Eine eigene Turnhalle und einen Musiksaal hatten wir dort auch. Verabschiedet wurden wir 1958 im Audimax von Rektor Dr. Karl Brosche. Unsere erste Rektorin war die verehrte Emmy Lademann.“

Solche Anekdoten wurden nun beim Jubiläumstreffen einmal mehr ausgetauscht. Das letzte große Wiedersehen gab es vor zehn Jahren. Klein führt aktuell noch 55 Ehemalige des Abgangsjahrgangs 1958 in seiner Adressenliste. Zu fast allen hält er mittlerweile regen Kontakt per Brief- und Mail-Wechsel sowie durch Telefongespräche. Am vergangenen Wochenende waren 26 Gäste in die Politische Bildungsstätte, dem Ausgangspunkt, gekommen – auch Weitgereiste zum Beispiel aus Eastbourne/England oder Garmisch-Patenkirchen.

Selbst wenn die meisten Klassenkameraden immer noch im Raum Helmstedt zu Hause sind, so nahmen sie gern das Angebot des dreitägigen Besuchsprogramms wahr. Dazu gehörten eine Exkursion ins Schöninger Paläon, ein Vortrag von und mit dem Musiker Bernd Giere sowie eine Stadtführung mit Susanne Meier.