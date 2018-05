Kreis- und Universitätsmuseum ist bis Jahresende geschlossen

Wegen des Einbaus einer neuen Heizungsanlage bleibt das Kreis- und Universitätsmuseum Helmstedt von Montag, 7. Mai, bis voraussichtlich Ende des Jahres 2018 geschlossen. Das hat der Landkreis mitgeteilt. Als Ersatz für die öffentlichen Museumsführungen bietet Museumsleiterin Marita Sterly aber folgende unterhaltsame Spaziergänge zu universitätsgeschichtlichen Stätten in Helmstedt an:

Am Sonntag, 27. Mai, 16 Uhr, gibt es eine Führung zu Orten der Helmstedter Universitätsgeschichte – Studenten-Fechtboden, Universitätsgarten und Reithalle. Treffpunkt ist am Juleum, Haupteingang. Am Sonntag, 1. Juli, 16 Uhr, geht es „Einmal um den Collegienhof“. Treffpunkt ist der Juleum-Haupteingang. Am 29. Juli, 16 Uhr, lautet das Motto „Unter diesem Stein erwartet eine glückliche Auferstehung…“ Thema sind die Grabmäler Helmstedter Universitätsprofessoren an der St. Stephani-Kirche. Treffen ist an der St.-Stephani-Kirche, Südportal. Am 26. August, 16 Uhr, geht es „Auf den Spuren der Universität durch Helmstedt“. Treffen ist am Juleum- Haupteingang.

Führungen durch das Juleum sind nach Absprache eingeschränkt möglich.