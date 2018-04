Stadtfinder laden auch die Helmstedter ein

Helmstedt Die Stadtfinder aus Braunschweig laden am Freitagabend dazu ein, Helmstedt spontan und zu Fuß zu erkunden. Unterwegs warten einige Überraschungen.

Die Stadtfinder freuen sich schon auf die Erkundungstour durch Helmstedt, die am Freitag um 18 Uhr für alle Interessierten vor dem Helmstedter Bahnhof beginnt. „Mal schauen, wie viele Menschen wir aus Braunschweig und Umgebung nach Helmstedt locken“, meint Jan Engelken vom Organisationsteam der Stadtfinder. Die Teilnahme sei für jedermann offen und kostenlos. Natürlich auch für Helmstedter. Die Aktion soll bis etwa 22 Uhr dauern.

Der noch recht junge Verein verfolgt das Ziel, Stadträume zu Fuß neu zu entdecken und neu zu erfahren. Zu diesem Zweck bereiten die Stadtfinder kulturelle Aktionen an verschiedenen Standorten einer Stadt vor, die vorab nicht bekanntgegeben werden. „Das spontane Erleben steht im Vordergrund“, erläutert Engelken. Die Teilnehmer wandern im Tross von einem Veranstaltungsort zum nächsten – und lassen sich von den Präsentationen und Darbietungen überraschen.

Mehrfach sind die Stadtfinder in Braunschweig unterwegs gewesen, mit bis zu 500 Teilnehmern. Bei einer Aktion in Wolfenbüttel haben 150 Teilnehmer mitgemacht. Helmstedt ist der zweite Veranstaltungsort der Stadtfinder außerhalb von Braunschweig. „Wir möchten für eine kulturelle Vernetzung in der Region sorgen“, erklärt Engelken.