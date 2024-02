Osterode am Harz. Das Gebäude in Osterode am Harz liegt seit 2005 brach – doch das könnte sich ändern. Die Stadt und der Eigentümer stehen miteinander in Verhandlungen.

Einsam und verlassen liegt es im Dornröschenschlaf im Stadtwald von Osterode am Harz. Dabei blickt das verfallene Haus eigentlich auf eine ehrwürdige Geschichte zurück. Jetzt könnte es für das ehemalige Blindenheim eine neue Hoffnung geben. Wie der Harz Kurier erfährt, sind die Stadt und der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen schon seit einiger Zeit miteinander in Verhandlung für eine neue Nutzung des „Aura Hotel“. Wenn es gut läuft, so berichten es die Eigentümer, könnten schon Ende dieses Jahres Sanierungsarbeiten an dem alten Hotel beginnen.

Das Haus wird im Jahr 2005 geschlossen. Seitdem hat es immer wieder Überlegungen für eine Folgeverwendung gegeben. Auch eine Nutzung als Flüchtlingsunterkunft war im Gespräch. Doch alle Pläne zerschlagen sich: Nach und nach holt sich die Natur das Hotel zurück. Zwischenzeitlich ist es stark zugewuchert, Diebe brechen in den vergangenen Jahren immer wieder in das Haus ein, um dort Metall oder Einrichtungsgegenstände zu stehlen.

Das ehemalige Aura Hotel im Stadtwald bei Osterode am Harz. © FMN | Kevin Kulke

Wohnungen könnten im ehemaligen Blindenheim in Osterode entstehen

Doch Hans-Werner Lange vom Blindenverband Niedersachsen sieht gute Chancen, dass das alte Aura Hotel wieder zu neuem Leben erwachen könnte. „Wir führen schon seit ein paar Jahren Gespräche dazu mit der Stadt Osterode. Wir haben ein Wohnkonzept entwickelt, dass auf der vorhandenen Bausubstanz aufsetzen würde.“ Geplant sind demzufolge etwa 30 bis 35 Wohneinheiten. Diese sollen sich vor allem an Menschen mit Assistenzbedarf und an ältere Menschen richten. Die Umgebung ist dafür ideal, so Lange. „Wir setzen darauf, dass Menschen, die ein Bedürfnis nach Ruhe haben, hier eine gute Adresse finden.“

Zwischenzeitlich sei durch den Blindenverband sogar Gastronomie im alten Hotel angedacht gewesen – diese Ideen hätten sich aber zerschlagen: „Wir hätten das nicht in einer Größenordnung machen können, die sich am Ende betriebswirtschaftlich gelohnt hätte“, berichtet Lange. Man habe die Pläne dazu deswegen verworfen. Trotzdem sei der Blindenverband von dem Standort noch immer überzeugt: „Wir haben an diesem Ort viele Jahrzehnte ein Haus geführt, in dem sich die Menschen wohlgefühlt haben.“ Das Haus läge vielen Mitgliedern des Vereins immer noch sehr am Herzen. Einziger Wermutstropfen: Der Wald hat sich seit 2005 aufgrund der Trockenheit im Harz arg gelichtet. Doch das wäre am Ende verschmerzbar, so Hans-Werner Lange.

Noch sei die Bausubstanz am ehemaligen Aura Hotel bei Osterode am Harz gut genug, um es sanieren zu können, glaubt der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. © FMN | Kevin Kulke

Wovon hängt der Erfolg einer Sanierung des Blindenheims in Osterode ab?

Nicht der geschwundene Wald, sondern andere Faktoren sind es, die das Projekt noch gefährden können. Lange nennt zuvorderst die schlechte Zinssituation: „Wenn wir bis zum Ende des Jahres zu einer Zinslage kommen, die um die 3 Prozent liegt, dann können wir die Sanierung angehen und mit der KfW über eine Förderung sprechen.“ Eine genaue Zahl möchte Lange nicht nennen, es werde sich aber um mehrere Millionen Euro handeln, die investiert werden müssten. Noch sei die Bausubstanz ausreichend genug, dass man mit einer Sanierung auf ihr aufsetzen könnte.

„Wir wollen einen modernen energetischen Standard schaffen. Dafür müssen Heizungen, Verkabelung und die Fassade maßgeblich gemacht werden. Für die Nutzer wird es am Ende wie ein neues Gebäude sein“, erklärt Lange. Doch dafür müsste ihnen nicht nur die Zinslage entgegenlaufen, sondern auch die Stadt Osterode. Baugenehmigungen, eine Regelung der Straßen hinauf zum Gebäude – das müsse die öffentliche Seite regeln. Dazu sei man aber im Austausch. Die Stadt macht da gerade ihre Hausaufgaben, so Lange.

Das ehemalige Blindenheim in Osterode am Harz auf einer alten Postkartenansicht. (Archiv) © HK

Schon im Sommer könnte es voran gehen am Blindenheim in Osterode

Die Stadt Osterode bestätigt das. In einer E-Mail teilt die Verwaltung unserer Redaktion mit: „Wir befinden uns seit Beginn der Amtszeit von Bürgermeister Jens Augat in einem ständigen konstruktiven Austausch. [...] Wir befinden uns im intensiven Austausch und wir werden gegebenenfalls bauplanungsrechtliche Grundlagen schaffen, um eine Umsetzung zu ermöglichen.“ Auch im Verwaltungsausschuss der Stadt sei das Thema bereits zur Sprache gekommen.

Es sieht also nicht schlecht aus, für einen zweiten Frühling im ehemaligen Blindenheim in Osterode. Hans-Werner Lange hofft, dass im Juni oder Juli absehbar ist, ob es klappt. Dabei betont er aber: „Das ist jetzt die letzte Chance für das Haus. Uns ist die Zeit einfach davon gelaufen. Wenn wir es dieses Jahr nicht hinbekommen – weil die Zinssituation zum Beispiel es wirtschaftlich einfach nicht hergibt – dann können dort leider nur noch die Abrissbagger fahren.“

Nach und nach erobert sich die Natur das ehemalige Blindenheim in Osterodes Stadtwald zurück. © FMN | Kevin Kulke

