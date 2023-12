Seesen. Zwei Menschen kommen bei einem Unfall auf der B243 am Freitagabend ums Leben, ein weiterer wird schwer verletzt. Der Polizeibericht.

Auf der Bundesstraße 243 ist es bei Seesen am Freitagabend, 22. Dezember 2023, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Menschen starben. Das teilt die Polizei aus Goslar mit.

Junge Menschen bei Unfall tödlich verletzt

Nach aktuellem Ermittlungsstand war ein 24-jähriger Mann gegen 21.30 Uhr mit seinem Auto in Richtung Bornhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand.

Die 24-jährige Beifahrerin und der 21-jährige Mitfahrer erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen, so die Polizei. Der Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

B243 bei Seesen nach schwerem Unfall gesperrt

Die Bundesstraße musste bis etwa 1.30 Uhr am Samstagmorgen voll gesperrt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, die Beamten unter Telefon (05321) 339-0 oder (05381) 944-0 zu kontaktieren.

