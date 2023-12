Harz. Es gehört zum Jahresende wie Dinner for One: das Feuerwerk natürlich. Die Redaktion des Harz Kurier verrät hier ihre Lieblingsspots.

Das Silvesterfeuerwerk gehört für viele zum Jahresende dazu, wie Ekel Alfred oder Dinner for One. Traditionell trifft man sich oft mit den Nachbarn um Mitternacht auf der Straße, um gemeinsam zu böllern und in den Himmel zu schauen. Doch von dort aus sieht man oft nur einen kleinen Teil des großen ganzen Feuerwerkes in den Städten und Gemeinden.