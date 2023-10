Goslar Eines der beiden Gebäude stand schon bei Ankunft der Feuerwehr „unrettbar in Flammen“. Die B498 ist am Samstag noch gesperrt.

Eines der beiden Gebäude des Königreichs Romkerhall stand bei Ankunft der Feuerwehr bereits in Flammen.

Blaulicht Verheerender Brand bei Goslar: Königreich Romkerhall in Flammen

Es ist weit über die Grenzen Goslars bekannt: Am Freitagabend ist eines der beiden Gebäude des Königreichs Romkerhall in Flammen aufgegangen. Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des historischen Hauses bereits „unrettbar in Flammen“, erklärt ein Sprecher der Goslarer Feuerwehr.

In der Nacht brachten Feuerwehrleute aus Goslar und angrenzenden Gemeinden den Brand unter Kontrolle. Die Löscharbeiten sollten sich aber bis in die Morgenstunden hinziehen. Die Bundesstraße 498, an der das Hotel liegt, ist deshalb bis auf Weiteres gesperrt.

Die Goslarer Feuerwehr brachte den Brand noch in der Nacht unter Kontrolle. Foto: Feuerwehr Goslar

