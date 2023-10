Blaulicht Schwerer Unfall im Harz: Mountainbiker stürzt am Großen Knollen

Schwer gestürzt ist ein Mountainbike-Fahrer im Harz bei der Abfahrt vom Großen Knollen in Richtung Bad Lauterberg am Montagnachmittag, 2. Oktober 2023. Das berichtet der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in einer Pressemitteilung.

Ein Notarzt vom ASB Barbis und sein Rettungsdienst-Team übernahmen demnach die Erstversorgung am Waldweg. Die Geländerettung von DRK und ASB Bad Lauterberg unterstützte die Rettungsmaßnahmen und transportierte den Patienten anschließend zu einem Rettungswagen.

Rettungshubschrauber fliegt verletzten Mountainbiker vom Luttertal in Uniklinik

Für die ehrenamtlichen Geländeretter handelte es sich dabei um einen Folgeeinsatz: Zuvor waren sie zur Köte Schindelkopf bei Osterode am Harz alarmiert worden.

Zum zügigen und schonenden Weitertransport wurde der Verletzte im Lauterberger Luttertal schließlich an den Rettungshubschrauber Christoph 44 aus Göttingen übergeben, der den Mountainbiker in eine Uniklinik flog, so der ASB abschließend.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Hollywood im Harz – Diese Orte wurden zur Filmkulisse

130 Menschen protestieren in Osterode gegen Querdenker

Jugenddisco Herzberg: Hier darf man auch unter 18 feiern

Jues in Flammen 2023: Das Herzberger Fest in Bildern

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de