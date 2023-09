Rasante Schlittenhunde-Rennen in Clausthal-Zellerfeld

Clausthal-Zellerfeld „Indian Summer Race am Schacht“ fast ausgebucht. 35 Musher und etwa 200 Hunde sind am 14. und 15. Oktober in Clausthal-Zellerfeld am Start.

Die rasanten Wettkämpfe, die von den Tourist-Informationen Oberharz gemeinsam mit dem Sportverein Reinrassiger Schlittenhunde Deutschland ausgetragen werden, beginnen am 14. und 15. Oktober jeweils um 10.30 Uhr am Ottiliae-Schacht.

Mitte Oktober starten in diesem Jahr ca. 35 angemeldete Musher mit ihren Hundegespannen von bis zu acht Hunden beim „Indian Summer Race am Schacht“ in Clausthal-Zellerfeld. Die Berg- und Universitätsstadt als einer der höchstgelegenen Orte im Oberharz ist seit Jahrzehnten ein bekannter und beliebter Veranstaltungsort für Schlittenhunderennen. Neben dem Winterrennen ist dabei das Indian Summer Race – auch bekannt als Schlittenhunde-Wagenrennen – für alle Wettkampfteilnehmer der Auftakt der Rennsaison. Erstmals ist der Ottiliae-Schacht Austragungsort.

„Die Startplätze für das Schlittenhunde-Wagenrennen sind bereits fast ausgebucht. Wir erwarten nach Meldeschluss etwa 200 verschiedene Schlittenhunde, darunter Huskys und Malamute, für unser Wagenrennen in Clausthal Zellerfeld. Wer noch mitracen will, sollte sich mit der Anmeldung beeilen!“, erklärt Wolf-Dieter Polz, Rennleiter des Sportvereins Reinrassiger Schlittenhunde Deutschland (SRSD). Gemeinsam organisiert er das Event mit den Tourist-Informationen Oberharz. Das Teilnehmerfeld sei international aufgestellt. Es werden zum Beispiel auch niederländische Musher erwartet. „Wir freuen uns sehr auf die Musher mit ihren Schlittenhunden, aber auch auf die zahlreichen Besucher und Zuschauer im Musher-Camp, dem Open-Air-Festplatz und an der Strecke. Erstmals gibt es neben dem Rennerlebnis eine Verbindung zur Oberharzer Bergbautradition: Besucher können zu diesem Race-Event am Ottiliae-Schacht per Museumsbahn anreisen und die Bergbautradition vor Ort mit Führungen hautnah erleben. Beides ist im Eintrittspreis enthalten“, erklärt Katharina Dundler, Teamleitung der Tourist-Informationen Oberharz.

Neuer Veranstaltungsort: Ottiliae-Schacht in Clausthal-Zellerfeld

Mit dem neuen Veranstaltungsort am Ottiliae-Schacht in Clausthal-Zellerfeld schafft die Tourist-Information Clausthal-Zellerfeld, in Kooperation mit dem Oberharzer Bergwerksmuseum und dem Verein Pro Dampf, ein neuartiges Erlebnis-Event: Die neue Namensgebung „Indian Summer Race am Schacht“ spiegelt die Verbindung der Oberharzer Bergbautradition und die Tradition der Schlittenhunderennen wider. Beim Event im Oktober können die Gäste dies auf besondere Art und Weise erleben. An beiden Tagen ist auch die Besichtigung der Schachtanlagen möglich. Sie sind eine Außenstelle des Oberharzer Bergwerksmuseums, auch die Museumsbahn gehört dazu. Mit dieser Bahn ist die Anfahrt zum Musher-Camp oder sonst nur mit dem Bus möglich. Die Attraktionen und Fahrten sind im Eintrittspreis enthalten. Sammelparkplatz für den Umstieg ist der Alte Bahnhof in Clausthal-Zellerfeld.

Spannende Rennenam 14. und 15. Oktober 2023

Die rasanten Wettkämpfe beginnen an beiden Tagen um 10.30 Uhr am Ottiliae-Schacht. Die letzten Rennen starten ca. um 14 Uhr. Etwa fünf Kilometer ist die Strecke lang. Sie führt durch den herbstlichen, bunt gefärbten Harzer Mittelgebirgswald. Am Samstag schließt sich um 14.30 Uhr das Schlittenhunde-Rennen für Kinder als Musher an, das unter Aufsicht auf einer kürzeren Strecke ausgetragen wird.

Die Zuschauer können die Rennkurse vom Veranstaltungsgelände weitläufig überblicken sowie die Starts und Zieleinläufe verfolgen. Für Musher besteht aktuell noch eine Anmeldemöglichkeit – Restplätze sind vorhanden.

Camp-Erlebnis mit den Mushern – Open-Air-Festplatz mit Kinder-Entdeckerstationen

Zu den Wettkämpfen mit verschiedenen Gefährten und internationalen Mushern erwartet die Besucher auf dem Gelände des Ottiliae-Schachts ein großer Open-Air-Festplatz. Darauf befindet sich das Musher-Camp und vielerlei Stände inklusive eines Erlebnisbereichs sowie die Möglichkeit zur Besichtigung der Anlagen. Auch kleine Hundefans kommen im Kinderdorf mit Tipi bei Kinderaktionen auf ihre Kosten.

„Zahlreiche Musher reisen mit ihren Schlittenhunden in den Oberharz und geben Besuchern die Gelegenheit, die Vor- und Nachbereitungen der Rennen zu beobachten und die Vorführungen, Wanderungen und Tiere hautnah zu erleben“, erzählt Katharina Dundler.

Livemusik und Feuershow am Samstag

Ab 16.30 Uhr am Samstagabend versetzen Feuerschalen das Camp in eine besondere Stimmung. Der anschließende Musher-Abend mit Stockbrotbacken, Livemusik und Feuershow lädt zum Entdecken und Fachsimpeln unter Hundefans ein. Um 18.30 Uhr startet eine Fackelwanderung mit den Mushern über die Rennstrecke bis zum Alten Bahnhof.

Der Eintritt für das Indian Summer Race beträgt für Erwachsene 9 Euro an der Tageskasse und 16 Euro für beide Tage. Kinder von 6 bis 14 Jahren zahlen 7 Euro an der Tageskasse und 13 Euro für beide Tage. Der Eintritt ist inklusive Fahrt mit der Tagesförderbahn oder dem Shuttlebus zum Eventort, Besichtigung der Schachtanlagen und aller Programmpunkte.

Die Anmeldung zu den Fackelwanderungen erfolgt an der Kasse vor Ort.

Wichtig: Eigene Hunde sind auf dem Veranstaltungsgelände nicht gestattet. Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen unter www.oberharz.de

