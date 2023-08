Gedenkstättenleiter Dr. Gero Fedtke (Mitte) mit Krystyne Roy und ihrem Neffen Yilles Roy aus der Nähe von Paris. Der Onkel der Französin war acht Monate lang Häftling, arbeitete in dem heute 13 Kilometer langen Stollen, in dem die Nazis Zubehör für Flugzeugturbinen bauen wollten. Der Franzose überlebte damals, starb aber im September 1945 an einer Lungenentzündung - mit nur 24 Jahren.