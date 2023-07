Vollsperrung der Ortsdurchfahrt in St. Andreasberg

In St. Andreasberg sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn in der Ortsdurchfahrt gestartet. Daher ist eine Vollsperrung eingerichtet (Symbolbild).

In der Ortsdurchfahrt St. Andreasberg wird die Fahrbahn erneuert. Dabei ist eine Vollsperrung der L519/ L520 erforderlich. Diese beginnt am Montag, 24. Juli. Eine großräumige Umleitung ist eingerichtet.

„Die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt St. Andreasberg sind mittlerweile so weit vorangeschritten, dass mit den Fräs- und Asphaltarbeiten begonnen werden kann. Ab Montag, 24. Juli, wird daher eine Vollsperrung der L519/L 520 in St. Andreasberg erforderlich“, weist Günter Hartkens, Geschäftsbereichsleiter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich Goslar, auf die Verkehrseinschränkung hin.

Gebaut wird auf der L519/L520 in drei Bauabschnitten

Die Baumaßnahme werde zur Reduzierung der Verkehrsbeschränkungen in drei Bauabschnitte unterteilt: Erster Bauabschnitt (BA) ist der Bereich von „An der Skiwiese“ bis zur Schützenstraße, einschließlich des Einmündungsbereiches Braunlager Straße. Der zweite BA geht dann von der Star-Tankstelle bis zu „An der Skiwiese“. Der dritte BA wird von der Einmündung „Am Gesehr“ bis zu den Ferienwohnungen „Glück Auf“ reichen.

Der erste BA startet jetzt. Die Dauer der Vollsperrung hierbei wird voraussichtlich zwei Wochen betragen. Die Vollsperrung des zweiten und dritten BA beginnt voraussichtlich Mitte der nächsten Woche - also in der 31. Kalenderwoche - und dauert voraussichtlich bis zum 4. August. Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich insgesamt auf ca. 0,53 Millionen Euro

Die Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge in diesem Zeitraum außerhalb der Baustelle abzustellen. In dringenden Fällen sei, so Hartkens, mit der Bauleitung Kontakt aufzunehmen. Per Hauswurfsendung seien die betroffenen Anwohner über die anstehende Vollsperrung informiert worden. Ebenso sei auch der Schützenverein über diese Baumaßnahme informiert und habe seine Route für den am 4. August stattfindenden Schützenumzug entsprechend angepasst.

Umleitung ab Sonnenberg nach Braunlage und Richtung Bad Lauterberg

Die Umleitung erfolgt innerorts über Gemeindestraßen. Eine weiträumige Umleitung ist ausgeschildert und führt den Verkehr ab Sonnenberg (Landesstraße 519), auf die Bundestraße 242 und die B4 nach Braunlage, weiter über die B27 Richtung Bad Lauterberg auf die L519 bzw. L520 nach St. Andreasberg. Für die Gegenrichtung erfolgt diese entsprechend umgekehrt.

