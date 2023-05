Schwerer Unfall vor Grundschule in Bad Harzburg

Vor einer Grundschule in Bad Harzburg hat sich kurz vor Schulbeginn am Mittwochmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Eine Autofahrerin war mit ihrem Pkw auf den Fußweg geraten. Dabei wurden drei Personen schwer verletzt. Die Unfallfahrerin und ein dreijähriges Kind erlitten leichte Verletzungen. Auch Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Das berichtet die Polizei.

Gegen 7.50 Uhr ist eine 88-jährige Bad Harzburgerin mit ihrem Skoda Roomster auf der Wichernstraße unterwegs. Kurz nach der Kreuzung Sachsenbergstraße/Sachsenring gerät sie in der Tempo-30-Zone auf der leicht abschüssigen Einbahnstraße auf den linken Gehweg. Die Ursache hierfür ist laut Angaben der Polizei noch nicht abschließend geklärt.

Fußgängerin vor Gerhard-Hauptmann-Schule erfasst

Der Ford Focus wird auf einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf geschoben. Foto: Polizei / PI Bad Harzburg

Kurz vor der Gerhard-Hauptmann-Schule erfasst sie auf dem Gehweg eine 42-jährige Fußgängerin, die ihren siebenjährigen Sohn zur Schule bringen wollte. Der Junge kann noch schnell zur Seite ausweichen, sodass er nicht erfasst wird. Seine Mutter wird dagegen schwer verletzt.

Das Fahrzeug der 88-Jährigen fährt unterdessen weiter auf dem Gehweg und stößt in Höhe der Einfahrt zur Grundschule frontal auf einen dort haltenden Pkw Ford Focus.

Dessen 31-jähriger Fahrer hatte kurz zuvor seinen siebenjährigen Sohn aus dem Fahrzeug gelassen. Dieser befand sich jedoch noch am Fahrzeug. Der Ford wird durch den Aufprall über die Fahrbahn in einen weiteren Pkw geschoben, der dort zum Parken abgestellt war.

Sowohl der 31-Jährige als auch sein siebenjähriger Sohn erleiden schwere Verletzungen. Ein auf dem Rücksitz des Ford in einem Kindersitz befindlicher Dreijähriger wird durch den Aufprall ebenfalls verletzt. „Dessen Verletzungen dürften nach derzeitigem Stand ebenso wie die der Unfallverursacherin nicht so schwerwiegend sein wie bei den übrigen Beteiligten“, so die Polizei. Die Verletzten werden mit Rettungshubschraubern sowie Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser geflogen bzw. gefahren.

Die Straße vor der Schule ist abgesperrt. Foto: Polizei / PI Bad Harzburg

An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sämtliche Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Durch den Rettungsdienst wurde „ManV 8“ (Massenanfall von Verletzten) ausgelöst. Es wurden drei Rettungshubschrauber sowie 32 Einsatzkräfte der Feuerwehren, 35 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie zehn Einsatzkräfte der Polizei alarmiert.

Neben der Versorgung der Verletzten sowie der Unfallaufnahme musste auch eine umfangreiche Krisenintervention durchgeführt werden, die dieser Unfall erforderte, so die Polizei.

Der Unfall hatte sich kurz vor Schulbeginn ereignet. Eine Vielzahl von Schülerinnen und Schülern wurden Augenzeugen des Ereignisses. Mehrere Kriseninterventionsteams des Landkreises Goslar sowie der Landesschulbehörde waren den gesamten Vormittag beschäftigt, mit den Grundschülerinnen und -schülern, sowie den Schülern der gegenüberliegenden berufsbildenden Schulen das Erlebte aufzuarbeiten.

Drei Schüler mussten vor Ort rettungsdienstlich behandelt werden, da das Geschehen sie zu stark mitgenommen hatte. Durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde ein Sachverständiger mit der Untersuchung an der Unfallstelle beauftragt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden beim Polizeikommissariat Bad Harzburg geführt.

Abflug eines der drei Rettungshubschrauber. Foto: Polizei / PI Bad Harzburg

pol/kic

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de