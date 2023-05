B243 Osterode: Abfahrt Leege noch bis 15. Mai gesperrt

Osterode. Schadstellen an der Fahrbahn: Witterungsbedingt bleibt die Ausfahrt Osterode-Leege in Richtung Herzberg wegen Bauarbeiten länger gesperrt als geplant.

Um Schadstellen an der Fahrbahn im Zuge der Bundesstraße 243 zu beseitigen, sollte die Ausfahrt Leege in Fahrtrichtung Herzberg nur am 10. und 11. Mai für den Verkehr voll gesperrt sein. Jetzt informiert die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar, dass die Sperrung noch bis 15. Mai bestehen bleibt.

Aufgrund der ungünstigen Wetterlage könne laut Mitteilung der Straßenbehörde der Asphalt nicht wie geplant eingebaut werden. Deshalb verlängert sich die Sperrung der Ausfahrt Leege noch bis einschließlich Montag, 15. Mai.

In ihrer Mitteilung schreibt die Straßenbaubehörde: „Eine Weiterfahrt auf der Bundesstraße 243 bleibt möglich, die Umleitung erfolgt über die nächste Anschlussstelle Aschenhütte“.

Der Verkehr aus der Innenstadt Osterode werde weiter auf der Kreisstraße 427 in Richtung Herzberg ebenfalls bis zur Anschlussstelle Aschenhütte geleitet.

„Der Geschäftsbereich Goslar der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die erforderlichen Bauarbeiten und die damit verbundenen Störungen und Beeinträchtigungen“, heißt es abschließend.

