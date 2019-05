Feuer in Langelsheim: Recycling-Lagerhalle brennt

Langelsheim. In Langelsheim bei Goslar hat am Freitagmorgen die Lagerhalle einer ansässigen Recyclingfirma gebrannt. Verletzt wurde wohl niemand.

Eine rund 400 Quadratmeter große Lagerhalle in Langelsheim bei Goslar hat am Freitagmorgen gebrannt. Das Feuer sei aus bisher ungeklärten Ursachen auf dem Gelände einer Recyclingfirma ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Am Morgen brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle und löschte noch kleinere Glutnester. In der Halle lagerten Plastikteile und Aluminiumreste.

Wohl keine Verletzten

Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner zwischenzeitlich gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Rund hundert Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Die Schadenshöhe stand am Morgen noch nicht fest.

Weitere Brände in der Vergangenheit

Das Feuer auf dem Gelände der Recyclingfirma war nicht das erste: Bereits 2004 und 2006 hatte es in den Hallen gebrannt.