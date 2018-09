Staatsschutz übernimmt Ermittlungen nach Angriffen auf Ausländer

Nach zwei Angriffen auf Ausländer im Landkreis Harz hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Zunächst müsse der genaue Ablauf der Vorfälle geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Halberstadt. Dazu sollten die Opfer genauer befragt werden. Von den unbekannten Angreifern in Hasselfelde fehlt nach wie vor jede Spur, die Fahndung läuft. Im zweiten Fall in Halberstadt sind die Verdächtigen bekannt und sollen ebenfalls demnächst befragt werden. Ermittelt wird wegen Volksverhetzung und Körperverletzung.

Mehrere Verletzte bei den Angriffen

In Hasselfelde hatten am Samstagabend nach bisherigen Erkenntnissen zwei Männer eine Gruppe junger Afghanen am Rande eines Sportplatzes angegriffen. Dabei wurde ein 17 Jahre alter Jugendlicher durch Schläge leicht verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Angreifern um Deutsche handelt. Sie konnten unerkannt flüchten.

Einen ähnlichen Vorfall hatte es in der Nacht zum Sonntag im rund 30 Kilometer entfernten Halberstadt gegeben. Der Polizei zufolge wurden drei somalische Staatsbürger auf dem Weg zu ihrer Unterkunft von fünf Deutschen beschimpft und beleidigt. Bei einem Streit zwischen den Beteiligten wurden drei Asylbewerber und ein Mann aus der Gruppe der mutmaßlichen Angreifer verletzt. dpa