Einfamilienhaus in Wernigerode ausgebrannt

Ein Einfamilienhaus ist in Wernigerode (Landkreis Harz) ausgebrannt. Der 62-jährige Bewohner habe sich am späten Sonntagabend selbst retten können, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte.

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar

Er sei wegen einer leichten Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt worden. Das Feuer soll aus bislang ungeklärter Ursache im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen sein und sich dann bis zum Dachgeschoss ausgebreitet haben. Die Löscharbeiten dauerten rund vier Stunden. Das Haus ist laut Polizei unbewohnbar. Der Sachschaden konnte noch nicht ermittelt werden. dpa