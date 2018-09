Muttern gelöst – Anhänger verliert zwei Reifen bei Bad Harzburg

Unbekannte haben die Radmuttern von zwei Reifen eines Transporter-Anhängers gelöst und den Fahrer somit in große Gefahr gebracht. Der 48-Jährige blieb mit seinem Transporter auf der Bundesstraße 4 in Bad Harzburg im Landkreis Goslar liegen, nachdem der Anhänger die zwei Reifen verlor und auf die Fahrbahn krachte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde bei dem Unfall am Samstag niemand. Die Fahrbahndecke und der Anhänger wurden beschädigt. Am Unfallort stellte die Polizei fest, dass die Radmuttern wohl mit Absicht gelöst worden waren. Der Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. dpa

