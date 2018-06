Motorradfahrer verunglückt tödlich im Vorharz

Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 245 tödlich verunglückt, so die Polizei. Ein 29-jähriger Fahrer eines PKW aus Wolfsburg hatte auf der Bundesstraße 245 aus Neudamm in Richtung Schwanebeck die Vorfahrt missachtet. Gegen 17:00 Uhr wollte der Fahrer nach links auf einen Feldweg abbiegen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Motorradfahrer stürzte verstarb am Unfallort. Der Beifahrer des PKW wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war für drei Stunden gesperrt. Im Einsatz war auch ein Polizeihubschrauber aus Magdeburg. red

