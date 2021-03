Auto überschlägt sich bei Groß Schwülper

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Montag um kurz vor 7 Uhr auf der L321 zwischen Groß Schwülper und Rethen gegeben. Dabei wurde die 41-jährige Fahrerin eines Ford Punto aus Lagesbüttel eingeklemmt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war die Frau jedoch bereits aus dem Wagen befreit. Nach Polizeiangaben wurde die 41-Jährige nur leicht verletzt; sie kam zur Kontrolle ins Krankenhaus.

Wagen gerät in Linkskurve zu weit nach links

Die Frau war in Richtung Rethen unterwegs. Aus unbekanntem Grund geriet der Ford in der leichten Linkskurve zu weit nach links, fuhr in den linken Graben und überschlug sich und blieb kopfüber auf dem Radweg liegen. Die Feuerwehren aus Groß Schwülper und Meine waren mit 30 Kräften vor Ort. Die Feuerwehrleute stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Batterie ab. Der Ford, ein Mietwagen, hat Totalschaden. Die L321 war kurzzeitig voll gesperrt, dann wurde der Verkehr im Wechsel an der Unfallstelle vorbei geleitet.

