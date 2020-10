Richtfest für Schwülpers neues „Rathaus“

Schwülper. Am Ende wird der Bau des Verwaltungsgebäudes, das die Schwülperaner schon jetzt ihr „neues Rathaus“ nennen, teurer als ursprünglich geplant. Das musste Bürgermeister Uwe-Peter Lestin beim Richtfest am Mittwoch unumwunden eingestehen.

„Es ist aber auch gerade nicht die beste Zeit, um zu bauen“, machte er den Einfluss der Corona-Krise auf die Gemeinde-Finanzen deutlich, ohne diese beim Namen zu nennen. Umso mehr freue er sich, wie auch die Verantwortlichen in der Politik, dass beim Neubau mit ausreichend Platz für die Verwaltungsangestellten alles ohne Verzug laufe. „Wir sind im Zeitplan, und es besteht die berechtigte Hoffnung, dass wir spätestens im April einziehen können“, sagte Lestin.

Er bedauerte es, dass die Ratskollegin Waltraud Wannhoff nicht an der Feierstunde teilnehmen konnte. „Sie war schließlich die Urheberin der Idee und hat immer gesagt, dass wir so ein Rathaus bauen müssen“, so der Bürgermeister.

Auf Nachfrage erklärte Verwaltungsleiterin Cosima Francois, dass zusätzliche Planungen wie etwa die Installation einer Photovoltaik-Anlage und eines ausgeklügelten Sonnenschutz-Systems für die acht integrierten Mietwohnungen sowie die untere Verwaltungsetage zu Kostensteigerungen geführt hätten. Vor allem aber seien gestiegene Preise in der Baubranche schuld an der Erhöhung der Investitionen, für die Nachträge im Haushalt nötig wurden. Die Ursprungssumme von 2,5 Millionen Euro habe sich demnach um rund eine Million erhöht, inklusive „Sicherheitspolster.“

Interessiert verfolgte die 89-Jährige Eva Arndt die feierliche Abnahme des Rohbaus. Sie wird gemeinsam mit den Verwaltungsmitarbeitern als erste Mieterin in den Neubau umziehen. Seit fast 50 Jahren wohnt die Rentnerin im alten Schulgebäude an der Hauptstraße, in dem bislang noch die Geschäfte der Gemeinde erledigt werden. „Ich glaube, ich werde die Geräusche der Autos vermissen“, meinte die Seniorin lachend mit Blick auf die ruhige Lage ihrer zukünftigen Wohnung.