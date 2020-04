Gesamtelternrat widerspricht Meiner Bürgermeisterin

Meine. Das Gremium der Eltern von Kita-Kindern fühlt sich in der Öffentlichkeit nicht richtig dargestellt und fordert ein Erklärung.

Der Artikel „Kita geschlossen und dann Kurzarbeit – Gifhorns Eltern stellen Beiträge infrage“ von Freitag, 3. April, hat den Widerspruch des im Artikel genannten Gesamtelternrates hervorgerufen. Die zweite Vorsitzende Eva Schmidt bezieht Stellung und zitiert eine Stellungnahme der Bürgermeisterin der Gemeinde Meine, Frau Heinsohn-Buchmann: „Sie sei schon sehr verwundert gewesen, dass der Gesamtelternrat mit seiner Forderung, die Beiträge auszusetzen, schon gleich am ersten Tag der Schließung – also am 16. März – um die Ecke gekommen sei.“

Eva Schmidt schreibt dazu: „Diese Darstellung entspricht nicht den Tatsachen. Richtig ist, dass ich als 2. Vorsitzende des Gesamtelternrats der Kitas in Meine am 13. März 2020 eine E-Mail an Frau Laurien geschickt habe, mit der Frage, ob es qua Weisung der Landesregierung ab Montag, den 16. März 2020, eine Notbetreuung geben wird, und ob angedacht ist, die Mittagessenpauschale zu erstatten.

Hierzu hatte der Gesamtelternrat Fragen von Eltern im Vorfeld erreicht. Bis dato wurde zu keiner Zeit eine Erstattung von Gebühren oder der Mittagessenpauschale von Seiten des Gesamtelternrates gefordert. Auch können wir die dort erwähnte polemisierende Darstellung des Gesamtelternrates bezüglich einer „Forderung am ersten Tag [der Krise] um die Ecke zu kommen“ nicht so stehen lassen. Wie Frau Heinsohn-Buchmann hierauf kommt, entzieht sich unserer Kenntnis. Vielleicht hat sie hierfür selbst eine Erklärung.“