Neuer Job für Lagesbütteler: Tagesvater statt Möbelverkäufer

Manche Berufe sind so fest in Frauenhand, dass Männer darin regelrecht auffallen. Zum Beispiel in der Kindertagespflege. Warum eigentlich? Machen sie den Job anders? Ja, zum Teil schon, sagt Denis Pohl aus Lagesbüttel. Er hat seine alte Stelle in der Möbelbranche bewusst an den Nagel gehängt, um Tagesvater zu werden. „Das hätte ich schon ein paar Jahre vorher machen sollen“, sagt der 36-Jährige. Denn immer, wenn Kinder in der Nähe...