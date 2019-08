Grüne wollen neue Pflanzen am Marktplatz in Meine

Die Fraktion der Grünen im Gemeinderat in Meine stellt zur nächsten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses einen Antrag auf „Ersatzbepflanzung von Pflanzinseln am Marktplatz in Meine“. Zur Begründung heißt es in dem Antrag: „Mitte Juli haben Gemeindearbeiter die Pflanzinseln rund um den Brunnen sowie am Durchgang zur Straße An der Waage radikal gesäubert. Dieser Aktion fielen auch viele der vor Jahren von den Grünen und der AGPP gepflanzten und von der Gemeinde Meine bezahlten bodendeckende Rosen sowie alle in voller Blüte stehenden Lavendelstauden (zum Beispiel Pflanzinsel vor der Nähstube), die abgeblühten mehrjährigen 20 Schleifenblumen-Stauden (mittlere Pflanzinsel im Durchgang) und weitere Stauden zum Opfer.“ Diese Bepflanzung sei vor etwa sieben Jahren unter dem Gesichtspunkt „bienen- und insektenfreundlich“ ausgewählt und von der AGPP gepflegt worden, heißt es in dem Antrag. Die Grünen-Fraktion beantragt die Neubepflanzung der Pflanzinseln um den Brunnen sowie am Durchgang im Herbst dieses Jahres mit ähnlichen Stauden wie den entfernten (zum Beispiel Lavendel, Iberis, Zwergschmetterlingsflieder, einfach blühende Rosen). red

