Betreute Wohngemeinschaft in Didderse wächst

Die ambulant betreute Wohngemeinschaft für pflegebedürftige Senioren in Didderse nimmt allmählich Formen an. Dieser Tage fand bereits das Richtfest statt. „Wir sind gut in der Zeit, alles läuft nach Plan“, sagt Jolanta Lakota aus Rolfsbüttel an, die zusammen mit ihrem Ehemann Matthias den Neubau am...