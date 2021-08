B 188: Freie Fahrt ab Mittwochnachmittag nach Sanierung

Die Sanierung der B 188 zwischen Ahnsen und Gifhorn (B4) ist am 1. September 2021 endgültig abgeschlossen., dann wird die Vollsperrung aufgehoben. In zwei Abschnitte wurde die Fahrbahn erneuert.

Die Sanierungsarbeiten auf der Bundesstraße 188 zwischen Meinersen und der B 4 bei Gifhorn enden am Mittwoch, 1. September.

Wie die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel am Montag mitteilt, wird die Vollsperrung zwischen dem Kreisel B 188 / L 283 bei Leiferde und der Einmündung Wilscher Weg in Gifhorn im Laufe des Nachmittags aufgehoben.

Sanierung der B 188 begann am 22. Juli

Die Sanierung des rund neun Kilometer langen Streckenabschnitts hatten am 22. Juli mit dem ersten Bauabschnitt vomin Ahnsen bis zum Kreisverkehrsplatz B 188 / L 283 begonnen und endete dort gut eine Woche später.

In diesem Bereich wurde die Asphaltdeckschicht erneuert und einzelne Verkehrsinseln saniert.

Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt vom Kreisel B 188 / L 283 bis zur Einmündung Wilscher Weg im Bereich der B 4 bei Gifhorn starteten am 2. August.

Zu den Aufgaben gehörte, die Asphaltdeckschicht zu erneuern, eine Schadstelle in der Fahrbahn zu entfernen und den Radweg im dortigen Bereich neu zu machen sowie die Verkehrsinseln zu sanieren. Nach rund vier Wochen sind auch diese Arbeiten jetzt so gut wie abgeschlossen.

Kosten betragen rund 1,35 Millionen Euro

„Die Landesbehörde dankt den betroffenen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern für ihr Verständnis während der Bauzeit“, schreibt Pressesprecher Jens-Thilo Schulze. Die Vollsperrung durften nur Anwohner passieren.

Die Baukosten für beide Bauabschnitte belaufen sich auf rund 1,35 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

red

