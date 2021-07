Meinersen. 105 Feuerwehrleute sind bei dem Brand in Meinersen im Einsatz. Ein Feuerwehrmann wird nach Atemschutzeinsatz behandelt.

Brand im Landkreis Gifhorn Anbau eines Wohnhauses in Meinersen steht in Flammen

Der Alarm ging am Freitag um 17.30 Uhr: Großbrand eines Wohngebäudes Am Marktplatz 10, hieß es. „Bei unserem Eintreffen brannte der hölzerne Anbau des Wohnhauses. Die Flammen schlugen bereits bis zum Dach“, berichtet Einsatzleiter und Ortsbrandmeister Kai Ludolf. Bewohner waren nicht im Gebäude, ein Nachbar hatte einen Schlüssel. So konnte die Brandbekämpfung auch von innen erfolgen. Das Feuer hatte sich bereits bis zum Dach durchgefressen. Das Dach wurde teilweise geöffnet.

25 Feuerwehrleute auf Dach und im Gebäude

Mehr als 25 Feuerwehrleute waren unter Atemschutz im Gebäude und auf dem Dach im Einsatz, so Pressewart Carsten Schaffhauser. Insgesamt waren 105 Feuerwehrleute aus Meinersen, Ahnsen, Päse, Ohof, Seershausen und Leiferde vor Ort. Ein Feuerwehrmann wurde nach einem Atemschutzeinsatz behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Schadenhöhe und Brandursache sind noch nicht bekannt.

bb

