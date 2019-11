Gemeinde Müden legt neue Bauplätze fest

Die Gewerbeansiedlung im Norden von Müden soll weitergehen. Dazu machte der Bauausschuss der Gemeinde nun den Weg mit den obligatorischen Änderungen der Bebauungspläne einstimmig frei. Im Mittelpunkt steht die Nachverdichtung des bestehenden Areals am Oheweg. Dazu wurden seitens der Gemeinde gut 20.000 Quadratmeter Fläche angekauft, die dann an Interessenten vergeben werden können. In Ettenbüttel soll es weitere Wohnbebauung geben....