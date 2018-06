Drohne spürt Rehkitze mit Wärmebildkamera im Gras auf

Früh aufstehen ist nicht jedermanns Sache. Für ein vom Nabu-Artenschutzzentrum Leiferde ins Leben gerufene Projekt ist das jedoch Voraussetzung: Es geht um die Rettung von Rehkitzen vor dem Mähtod mittels einer Drohne mit Wärmebildkamera.

Zu einer Suchaktion ging es

für Joachim Neumann vom

Nabu-Artenschutzzentrum Leiferde, Christian Meyer vom Kopter-Club Braunschweig und drei Jägern des Hegerings Edemissen im Landkreis Peine am Dienstagfrüh. Bereits gegen halb vier war die Nacht für den Such-Trupp vorbei, um pünktlich um vier Uhr morgens am vereinbarten Treffpunkt auf einer zu mähenden Wiese zu erscheinen.

Da bei dieser Methode eine Wärmebildkamera zum Einsatz kommt, sei es wichtig, zum Sonnenaufgang zu beginnen, wie Christian Meyer erläutert: „Die Wärmebildkamera liefert umso bessere Ergebnisse, je höher

die Temperaturunterschiede der

Umgebung zu den aufzuspürenden Rehkitzen sind. Heute Morgen hatten wir mit nur elf Grad Außentemperatur optimale Bedingungen.“

Entsprechend erfolgreich verlief auch die Suche nach Kitzen, wie das Nabu-Artenschutzzentrum mitteilt. Gleich fünf Jungtiere konnte der Such-Trupp dank der Wärmebildkamera aus der Luft finden und immerhin drei von ihnen am Feldesrand sicher für die Zeit der Mahd zwischenlagern. Die anderen beiden Jungtiere waren aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters flink und entkamen den Fangversuchen.

Wie sich nach der Mahd zur Erleichterung aller herausstellte, waren beide Tiere bereits alt genug, um auch dem Mähwerk erfolgreich zu entfliehen.

Nicht nur für Projektleiter Joachim Neumann vom Nabu-Artenschutzzentrum Leiferde war die Anzahl der gefundenen Kitze eine Überraschung: „Es wurde hier richtig gute Vorarbeit geleistet. Einige Tage vorher wurden Flattertüten aufgestellt und die Fläche am Vorabend mit Hunden abgesucht. Dass wir dennoch so viele Tiere gefunden haben zeigt, wie schwierig es ist, Kitze vor dem Mähtod zu bewahren.“ Mit Hilfe der Drohne, die von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung finanziert wird, könnten die Naturschützer nun regional dazu beitragen, die Verluste zu reduzieren, so Neumann. Bis zum Ende der Setzzeit Ende Juni werden sicher weitere Einsätze folgen, heißt es in der Mitteilung weiter.