Nach dem Meinersener Frauentag: Wünsche werden wahr

Meinersens neue Gleichstellungsbeauftragte Natascha Heumann versteht sich als konsequente Lobbyistin für Fraueninteressen. Die anlässlich des ersten Frauen-Handelstags zum Weltfrauentag an einem Wunschbaum eingesammelten Forderungen und Vorschläge an die Samtgemeinde Meinersen reichte Heumann am Mittwoch gebündelt an Bürgermeister Eckhard Montzka und die Vorsitzende des Familien- und Sozialausschusses, Yvonne Droste, weiter. ...