Zeit für Buße und Muße

Nieselregen, Nebel morgens, Nebel abends, dazwischen wieder Nieselregen und Temperaturen in einstelligen Bereich. Ja, ich bin angekommen im November. Bei der kleinen Radtour mit Hund hätte ich mir zum Wochenbeginn Handschuhe gewünscht. Dazu hat allein schon der leichte Ostwind beigetragen. Am Walnussbaum hängt kein einziges Blatt mehr, und die Woche zwischen Volkstrauertag und Totensonntag trägt nicht wirklich dazu bei, meine Stimmung aufzuhellen. Geht ja auch nicht immer. Da passt vielleicht der Buß- und Bettag ganz gut in die Wochenmitte. Ja, auch wenn er in allen Bundesländern außer Sachsen kein Feiertag mehr ist,

bietet er Gelegenheit, mal über die großen und kleinen Sünden nachzudenken. Hm, das möchte ich an dieser Stelle nicht weiter vertiefen, die Liste wäre wahrscheinlich ungebührlich lang. Deshalb richtet sich mein Blick nach vorn – ins neue Jahr. Das beginnt für die

Kirche nämlich schon nach dem Ewigkeitssonntag. Ja, der erste Advent steht quasi vor der Tür. Das ist doch eine gute Nachricht. Und der Adventspunsch ist auch schon vorbereitet, alkoholfrei natürlich, und zur Probe verkostet an einem

tristen Novemberwochenende…

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;ejsl/lvfioAgvolfnfejfo/ef#?ejsl/lvfioAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de