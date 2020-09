Im Boden stecken Schätze

Dass im Boden unter uns noch viele Schätze schlummern, habe ich schon immer geahnt. Nicht umsonst suchen einige Leute Feld und Wiesen (verbotenerweise!) mit Metallsuchgeräten ab. Ganz legal sind die Grabungen von Gasunie und Kreisarchäologie. Unternehmenspressesprecher Philipp von Bergmann-Korn berichtete mir gestern, dass sie bei ähnlichen Untersuchungen in Mecklenburg-Vorpommern auch schon mal einen großen Goldfund hatten – viel Presse und eine Sonderausstellung im Museum waren die Folge. Klar, mit den Tonscherben von Meine kann man keinen Blumentopf gewinnen (kaufen), aber Dr. Ingo Eichfeld lässt ja noch weiter buddeln und hoffen. Schade, dass geldwerte Funde in den Besitz des Landes Niedersachsen übergehen und nicht in den des Kreises. Denn so ließen sich ja auch einige Haushaltslöcher stopfen. Auf diese Weise könnten sich vielleicht auch die Grabungsarbeiten für Giffinet selbst tragen.