Der Komet ist mir Schnuppe

Mit bloßem Auge sollte der Komet Neowise diese Wochen am Himmel über Gifhorn zu sehen sein, am besten gegen 22.30 Uhr. Von wegen! Selbst mit Brille starten meine Frau und ich erfolglos in die endlosen Weiten. Haben wir was mit den Augen? Guckten wir überhaupt in die richtige Richtung? Sind die Laternen im Ort zu hell? Immerhin: Meine Fotokamera auf Stativ brachte nach 40 Sekunden Belichtung dann doch die Bestätigung: Der Eisbrocken ist da – unterhalb des Großen Wagens. Unsere Pupillen taugen dafür nur nichts. Wir wurden beim nächtlichen Glotzen aber trotzdem belohnt: mit einer Sternschnuppe, hell leuchtend am Firmament.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Gifhorner Rundschau oder mailen Sie an reiner.silberstein@bzv.de