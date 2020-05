Arbeit im „schönsten Ort der Welt“: Isenbüttel

Jung, engagiert und lokal verwurzelt: Jannis Gaus ist seit dem 1. März neuer Geschäftsstellenleiter der Volksbank BraWo in Isenbüttel. Das teilt die Bank in einer Pressemitteilung mit. Gaus begann im Juli 2017 seine Tätigkeit bei der Bank und war bereits seit April 2018 in der Geschäftsstelle Isenbüttel tätig. In seiner Freizeit ist Gaus, der auch in Isenbüttel wohnt, stellvertretender Bürgermeister der Samtgemeinde und Mitglied des Gifhorner Kreistages. „Er identifiziert sich voll und ganz mit seinem Heimatort, ist lokal bekannt und bestens vernetzt und setzt sich auch neben dem Beruf für seine Gemeinde ein“, sagt Markus Strahl, Leiter des Filialverbundes Gifhorn-Südkreis. „Ich freue mich auf die neue und verantwortungsvolle Aufgabe. Dass ich diese auch noch am schönsten Ort der Welt, meiner Heimat Isenbüttel, wahrnehmen darf, ist mir eine besondere Ehre!“, freut sich Gaus.

