Kita-Bau in Isenbüttel ist in der Spur, der Etat auf Talfahrt

Auswärtstermin für den Samtgemeindebauausschuss: Vor der Sitzung im Rathaus nahm die Politik die im Bau befindliche Kindertagesstätte in Calberlah in Augenschein. Läuft alles nach Plan, soll die Einrichtung im Frühjahr 2020 teilweise in Betrieb gehen. Angepeilt ist, dass zum 1. April jeweils eine...