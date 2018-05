Jugend erfreut Einwohner beim Pfingstsingen

Die alte Tradition, die Einwohner des Ortes mit einem Pfingstsingen zu erfreuen, hielten die Mädchen und Jungen des Ortes am Pfingstsonntag weiterhin aufrecht. Schon am frühen Morgen starteten die Mädchen und die Jungen getrennt in Gruppen und erfreuten die Einwohner bis in den späten Nachmittag...