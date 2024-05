Mit einem Familiennachmittag wird am Sonntag, 5. Mai, die „Moor ZeitReise“ auf der Streuobstwiese in Westerbeck eröffnet. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Moorbahn-Bahnhof. Der Wanderweg ist 5,3 Kilometer lang, der Fahrradrundkurs 11,4 Kilometer. Jörg Thaden (links), Arbeitsgemeinschaft Fahrradwege in der Gemeinde Sassenburg, und Detlev Junge, Vorsitzender des Fördervereins Großes Moor, stellten das Projekt vor. © FMN | Dirk Kühn