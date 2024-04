Tolle Events am Wochenende: Am Tankumsee wird am Samstag die Saison eröffnet (oben rechts), in Gifhorn ist am Sonntag verkaufsoffener Sonntag mit Landwirtschaftsmeile (unten links), im Kultbahnhof ist irische Nacht angesagt (unten Mitte) und das VW-Orchester spielt Freitag in der Schwülperaner Kirche für einen guten Zweck. Der Chor Osloß (oben links) hat sogar zwei Auftritte am Wochenende. Und in Bad Bodenteich ist Burgfest angesagt. © FMN | Dirk Kühn