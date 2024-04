Hankensbüttel. Das Restaurant heißt jetzt „Seeblick“ und wartet ab Mai mit neuer Karte und neuer Ausrichtung auf. Was es am 5. Mai zum Auftakt gibt.

Mittlerweile ist die Saison im Hankensbütteler Otter-Zentrum voll in Gang – vor allem an den Wochenenden ist das Naturerlebniszentrum gut gefüllt. „Das war ein mehr als erfolgreicher Saisonstart für uns. Das gute Wetter im Februar, der Frühlingsmarkt und die Osterferien haben eine Menge Besucher angelockt“, wird Matthias Geng, Vorstand des Otter-Zentrums, in einer Mitteilung zitiert. Mit seinem Team feile Geng hinter den Kulissen an der Zukunft, heißt es.

Am Dienstag fand zum Beispiel eine richtungsweisende Präsidiumssitzung der Aktion Fischotterschutz in Braunschweig statt. „Neben der Vorbereitung unserer Mitgliederversammlung im Mai stand auch die strategische Ausrichtung für die kommenden Monate im Fokus“, so Geng.

Auch die letzte heimische Marderart ist jetzt in Hankensbüttel zu beobachten

Denn es solle vorwärts gehen. „Wir wollen das Otter-Zentrum als Bildungseinrichtung, aber auch als Veranstaltungsort und Freizeiteinrichtung hier in der Region ganzheitlich weiterentwickeln“, verrät Timo Gefeller, Projektmanager Innovation und Marketing. Einiges habe sich in diesem Jahr auch schon getan: Mit dem Mauswiesel sei nun auch die letzte heimische Marderart zu beobachten. Auch die Inforollen am Otter-Teich zu den Ottern der Welt seien installiert und es stehe ein großes Gerüst am Haupteingang, da die Eingangshalle in den kommenden Wochen über Eigenmittel saniert werde.

Außerdem tut sich laut der Mitteilung kulinarisch etwas: Nicht nur der neue Name „Restaurant Seeblick“, sondern auch das Gesamtkonzept dahinter sei angepasst worden. „Ab Mitte Mai werden wir mit neuer Karte und neuer Ausrichtung starten“, verrät Geng, der der gesamten Küchencrew und dem Restaurantleiter René Glanz ein Kompliment macht: „René und seine Mitarbeiterinnen sind echt motiviert. Wir sind auch hier genau auf dem richtigen Weg.“ Zum Start gibt’s am 5. Mai ab 11.30 Uhr ein großes Spargelbuffet. Alle weiteren Informationen dazu findet man auf der Homepage www.otterzentrum.de.

red