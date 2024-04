Weyhausen. Nach einem Parkplatzrempler im Kreis Gifhorn sucht die Polizei der Fahrerin eines grünen Caddys und Zeugen des Unfalls.

Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Weyhausen in der Samtgemeinde Boldecker Land einen weißen „Volkswagen UP!“ angefahren. Ein 24-Jähriger hatte seinen weißen Volkswagen Up um 18.35 Uhr auf dem Parkplatz „An der Klanze“ nahe der dortigen dm-Filiale geparkt. Wenige Minuten später, gegen 18.55 Uhr, kehrte er zu seinem Wagen zurück und entdeckte einen Schaden am vorderen rechten Stoßfänger seines Wagens, informiert die Polizei. Der Lack sei im rechten Bereich des Stoßfängers in Teilen bis auf den Kunststoff abgerieben gewesen und grünlicher Lackaufrieb sei an dem PKW gefunden worden.

Kurz zuvor habe eine Frau mit ihrem grünen Volkswagen Caddy vor dem beschädigten Auto eingeparkt, teilt die Polizei weiter mit. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass der Caddy beim Ausparken gegen den Up gestoßen sein könnte. Nun suchen sie nach möglichen Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt die Polizei aus dem Kreis Gifhorn unter der Rufnummer 05362 947980 entgegen.

red