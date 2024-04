So feierten die Menschen im Landkreis Gifhorn das Osterfest. Das Mühlenmuseum freute sich über mehr als 1000 Besucher. Andere fuhren zum Osterspaziergang an den Tankumsee, freuten sich über die Blütenpracht der Magnolien oder waren mit ihrem Citroën 2 CV beim Ententreffen auf dem Campingplatz Glockenheide dabei. Am Samstag und Sonntag waren Biergarten oder Eisdiele angesagt. © FMN | Dirk Kühn