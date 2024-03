Hillerse. Unfall auf der Kreisstraße zwischen Hillerse und Rolfsbüttel: Ein Mann kommt mit seinem VW von der Straße ab und wird schwer verletzt.

Am Montagabend hat sich auf der Kreisstraße zwischen Hillerse und Rolfsbüttel ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 69-Jähriger aus der Samtgemeinde Papenteich schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann mit seinem Auto um kurz nach 18 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache nach einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Straße ab.

Unfall im Landkreis Gifhorn: Kreisstraße zwischen Hillerse und Rolfsbüttel über eine Stunde voll gesperrt

Sein Fahrzeug, ein VW T-Cross, stieß frontal gegen einen starken Straßenbaum. Bei der Alarmierung der Feuerwehr hieß es zunächst, der Mann sei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. „Der Mann klagte über starke Rückenschmerzen, deshalb wurde die B-Säule zur schonenden Rettung entfernt“, berichtet Feuerwehrsprecher Tim Bußmann. Zur Kontrolle, so die Auskunft vor Ort, soll dem Fahrer noch eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen werden. An dem VW T-Cross des 69-Jährigen Mannes entstand ein Totalschaden.

Im Einsatz waren nach dem Unfall die Feuerwehren Hillerse, Leiferde, Dalldorf und der ELW mit 50 Kräften unter Einsatzleiter Florian Kunze sowie zwei Rettungswagen und der Notarzt. Die Kreisstraße zwischen Hillerse und Rolfsbüttel war nach dem schweren Unfall über eine Stunde lang voll gesperrt.