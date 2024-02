Gifhorn. Kriegsflüchtlinge schildern ihren Alltag in Gifhorn, ihre Sorgen und Pläne. Das möchten sie den Gifhornern persönlich sagen.

1671 ukrainische Kriegsflüchtlinge warten im Landkreis Gifhorn auf Frieden für ihr Land. 518 Jugendliche wollen eine Zukunft in der Heimat. Hilflos müssen sie in Gifhorn den zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine verstreichen lassen. Zehn Frauen und Männer treffen sich am Samstag mit Manfred Torkler vom Verein Gifhorn hilft. Normalerweise ist die Runde im Coworking Space ihr freiwilliger Deutsch- und Konversationskursus. Doch am 24. Februar ist nichts normal für Ukrainer. So behütet sie in Gifhorn sind, so zerrissen sind sie von den täglichen Kämpfen in ihrer Heimat. Zumal die meisten aus dem Raum Charkiv kommen, der umkämpften Metropole nahe der russischen Grenze.