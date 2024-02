Westerbeck. 2023 waren mehr 300 Einsätze diesem „sichtbaren Prozess“ geschuldet. Diese Erschwernisse vom Land können die Ehrenamtler dabei am wenigsten brauchen.

Lob von allen Seiten gab es bei der Dienstversammlung der Stadt-, Gemeinde- und Ortsbrandmeister der Kreisfeuerwehr Gifhorn am Samstag in der Mensa der IGS Sassenburg. Denn die Ehrenamtlichen bekämpften nicht nur erfolgreich das Weihnachts-Hochwasser im eigenen Landkreis. Sie hatten noch Kapazitäten, um anderen betroffenen Gebieten in Niedersachsen zu helfen.