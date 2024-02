Gifhorn. Die Kreisverwaltung würde die aufwendige Bargeld-Auszahlung an Flüchtlinge gerne ersetzen. Diese offenen Fragen bleiben aber zu klären.

Wie steht es um die geplanten Guthaben-Bezahlkarten für Asylbewerber im Landkreis Gifhorn? Während es zuletzt erneut Streit um gesetzliche Details zwischen Bund und Ländern gab, machte im Landkreis die AfD-Kreistagsfraktion Druck, das System „unverzüglich einzuführen“. Bargeldauszahlungen an Asylbewerber sollten gestoppt werden, forderte Fraktionschef Stefan Marzischewski-Drewes in einem Antrag an den Kreistag. Bei den Funktionen sollten Glücksspiel und Auslandsüberweisungen ausgeschlossen sein. Der Sozialausschuss stoppte dieses Vorpreschen aber am Donnerstag mit Mehrheit.